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Türkiye
AA 24.03.2025 01:44

Ankara'da polise saldıran 66 provokatör gözaltına alındı

Ankara'da, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 5 polis yaralandı. Ateş yakarak barikat kurmaya çalışan ve güvenlik güçlerine saldıran 66 provokatör gözaltına alındı.

Ankara'da polise saldıran 66 provokatör gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Kızılay'da toplandı.

Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla gruba seslenerek dağılmaları için uyarılarda bulundu. Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri, protestocular arasında provokatörlerin olduğunu ve polise taş atıldığını ifade etti.

Ankara'da polise saldıran 66 provokatör gözaltına alındı

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan marjinal grup, polis ekiplerine havai fişek, taş, cam şişe, sandalye parçaları attı. Bu esnada 5 polis memuru yaralandı.

Ara sokaklara dağılan ve ardından tekrar toplanmaya çalışan provokatörler, polis ekipleri tarafından engellendi. Olaylarda 66 kişi gözaltına alındı.

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