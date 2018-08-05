Ankara'da paraşüt heyecanı

Türk Hava Kurumu'nun Ankara Paraşüt Kulesi, yaz aylarında paraşüt deneyimi yaşamak isteyen Ankaralıları ağırlıyor.

Kulenin üçüncü katında, 38 metre yükseklikten yapılan ve ücret alınmayan atlayışlara özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor.

Paraşüt Öğretmeni Özgür Kaynak, "Atlayışlarımız başladı. Sezonumuz yoğun geçiyor. Gençlerimiz ve vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşı karşıyayız. Gelen herkese ücretsiz bir şekilde kuleden atlayışlarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Atlayacak kişi 40 ile 85 kilogram arasında olmalı

Kuleden atlamak için gerekli şartların da sağlanması gerekiyor. 16 yaşından küçükler kuleden atlayamazken, ziyaretçilerden yalnızca 40 ile 85 kilogram arasında olanların atlamasına izin veriliyor.

Ayrıca atlayacakların ayağında spor ayakkabısı olması da gerekli şartlar arasında.

Paraşüt Öğretmeni Kaynak, bu şartlara uyanların paraşüt kulesinin üçüncü katından atlayışlarını gerçekleştirebildiğini aktardı.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuleden atlayan Vahit Doğukan Arı, "İkinci atlayışım ama yine de bir heyecan var. İlk günkü heyecanı yine yaşıyorum. Türk Hava Kurumu’nun böyle güzel etkinlikleri bize sunması zaten bizim için ayrı bir mutluluk. Duyduğumda, ‘Ne kadar güzel, böyle bir yer varmış. Hemen gideyim’ dedim. Bu tarz şeyleri daha önce de araştırmıştım ama burayı, şu ortamı gördükten sonra bir şeylerin daha iyiye gittiğini görüyoruz" dedi.

Atlayış sertifikası ve rozet

Ankara Paraşüt Kulesi'nden atlayanlara, atlayış sertifikasının yanı sıra rozet de veriliyor.

Kaynak: İHA