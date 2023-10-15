Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.10.2023 19:35

Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobil ile dolmuşun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Ankara'da otomobil ile dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
[Fotograf: AA]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Y.E.B. idaresindeki otomobil, Dikmen Caddesi'nde kontrolünü kaybedip karşı şeride geçerek M.A. yönetimindeki Kızılay-Aşağı Ayrancı dolmuşuyla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, dolmuş şoförü M.A. ile araçtaki 13 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, yol bir süre çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:22
Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
20:26
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
19:50
Gazzeliler İsrail’in "güvenli rota" olarak gösterdiği yolda bombaların hedefi oldu
19:46
İsrail, Gazze'deki Kuveyt Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi
19:40
Edirne'deki yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü
19:35
İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Gazzeli fırıncılar: Yarına ekmek yapacak unumuz yok
Gazzeli fırıncılar: Yarına ekmek yapacak unumuz yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ