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AA
HABER GİRİŞ
10.04.2025 22:15
, 10.04.2025 22:17
SON GÜNCELLEME
10.04.2025 22:17
Ankara'da okullar tatil edildi
Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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