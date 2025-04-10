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Türkiye
AA 10.04.2025 22:15

Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ankara'da okullar tatil edildi

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