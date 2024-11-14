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Türkiye
DHA 14.11.2024 03:04

Ankara'da minibüs, 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı: 1 ölü

Ankara'da bir minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'da minibüs, 3 otomobil ve 1 motosiklete çarptı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile ve motosiklete çarptı. Ardından savrulan minibüs, kaldırımda bulunan 2 aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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