Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden merkez istikametine ilerleyen H.Ş. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak kaldırım üzerinde durdu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü H.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan 2’si çocuk 3 kişiyi de ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA