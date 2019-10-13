Türkiye
Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı13 Ekim 2019 Pazar 22:42 - Son Güncelleme 13 Ekim 2019 Pazar 22:45
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Gümbet ve Akyarlar Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tespit edip durdurduğu iki lastik bot içerisinde Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Limana getirilen göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Muğla bodrum Gümbet akyarlar Sahil Güvenlik ekipleri