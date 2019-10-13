Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya’yı etkisi altına alan Hagibis Tayfunu sonucunda meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Japonya'yı vuran Hagibis Tayfunu'nun etkili olduğu bölgelerde 26 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA