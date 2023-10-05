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Türkiye
İHA 05.10.2023 12:16

Ankara'da kömür madeninde göçük

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde meydana gelen göçükte 15 işçi yaralandı.

Ankara'da kömür madeninde göçük

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." ifadelerine yer verildi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, hava basıncı nedeniyle işçilerin sağa sola düşmesi sonucu yaralandığı bilgisini aldıklarını belirterek, "İç kanama, kırık gibi risklere karşı gözlem altındalar. 15 işçimiz yaralandı." dedi.

İşçilerden bazılarının ileri tetkik için Ankara'ya sevk edildiğini belirten Yılmaz, "Diğer işçilerimiz burada. Belediye Başkanımızla beraber ziyaret ettik, genel durumları iyi, bugün taburcu edilirler." diye konuştu.

Maden ocağından çalışan işçilerden bazıları, olayın ardından hastane önüne geldi.

İşçilerden Davut Kaya, hava basıncı sonucu yaralanan arkadaşlarından 3'ünün Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

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