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Türkiye
AA 05.10.2023 12:05

10 ilde bahis operasyonu: 27 tutuklama

İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 27'si tutuklandı.

10 ilde bahis operasyonu: 27 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden 13'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 10'u ise işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül'de İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya, Giresun, İzmir, Kayseri, Manisa, Şanlıurfa, Tekirdağ'da yasa dışı bahis suçunun önlenmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

Bu kapsamda başka kişiler adına şirket hesapları açan, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgütlü olarak hareket edenlere yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 306 bin 485 lira, 18 bin 331 dolar, 3 bin 220 avro, 420 pound, 171 gram altın, 7 Ata lira, 2 çeyrek altın, "beşi bir yerde" tabir edilen 3 set altın, kurulan paravan şirketlere ait kesilmiş faturalar, kaşeler, pos cihazları, hesap hareket dökümleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilere ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araca da el konuldu.

Ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına gösterildi.

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