Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kadınlara otobüs ayrıcalığı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da kadınlar 19.00'dan sonra istedikleri yerde otobüsten inebilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.
Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz." dedi.
Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 22, 2021
365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz. pic.twitter.com/JrmL3jiFB4
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