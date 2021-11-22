Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kadınların 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz." dedi.