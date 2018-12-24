Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde tüm birimlerden toplam 2 bin personelin katımıyla "Huzur Kocatepe" operasyonu yapıldı.

29 kişi yakalandı

Uygulama çerçevesinde, umuma açık eğlence mekanlarını denetleyen ekipler, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgilerini sorguladı.

Operasyon kapsamında kontrol edilen 13 bin 567 kişiden çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 29'u yakalandı. Haklarında adli ve idari işlem yapılan 27 kişiye, 5 bin 188 lira tutarında ceza uygulandı.

İş yerlerine denetim

Kontrol edilen 388 araçtan 10'una 3 bin 843 liralık cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 572 iş yerinden 51'ine 67 bin 475 lira tutarında cezası uygulandı ve 2 iş yeri kapatıldı.

Kaynak: AA