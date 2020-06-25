Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da hafta sonu toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.
Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.
Etiketler: yks toplu ulaşım ankara yks ankara otobüsSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 19:58
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