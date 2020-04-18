İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamındaki iş yerlerinden fırınlar, ekmek üretimine devam ediyor.

Fırıncılar, mağduriyet yaşanmaması için ürettikleri ekmekleri araçlarla evlere ulaştırdı.

Ekmek dağıtımı sırasında sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, tek tek araç başına gelerek ekmek aldı. Bazı mahalle sakinleri ise ekmek almak için balkondan sepet sarkıttı.

"Vatandaşlarımız ekmeksiz kalmayacaklar"

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki fırın işletmecisi Ahmet Çelik, yaptığı açıklamada, tüm çalışanlarıyla beraber ekmek çıkarmaya ve ekmekleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Hem kendi sağlıkları hem de vatandaşların sağlıkları için hijyen kurallarına uyduklarını, maske ve eldivenle çalıştıklarını aktaran Çelik, ayrıca sosyal mesafe kurallarına da dikkat ettiklerini vurguladı.

Çelik, "Vatandaşlarımız ekmeksiz kalmayacaklar emin olabilirler. Hem bizi arayıp ekmek siparişi verebilirler hem de arabalarımızın vesilesiyle ekmeklerimize ulaşabilirler" dedi.