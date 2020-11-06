Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘gizli hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen; 1’i emekli Hv. Kur. Alb., 1’i ihraç Hv. Plt. Yb., 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan Hv. Kur. Bnb.,1’i ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor..