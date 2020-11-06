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Sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Selim Ertufan idaresindeki sebze yüklü kamyonet, Tatlıkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yol ayrımındaki bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ertufan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, devrilen aracın ve yere saçılan sebzelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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