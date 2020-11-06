Ajansın personel alımına ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ajansa 1'er iç denetçi ve destek personeli ile 4 uzman olmak üzere 6 personel alınacak.

İlan için başvurular 5-20 Aralık'ta "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

Ajansın Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarihi Genel Sekreterlikçe ilan edilecek.