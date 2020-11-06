Haber Giriş: Kaynak: AA
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alacak
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansında istihdam edilmek üzere 6 personel alımı gerçekleştirilecek.
Ajansın personel alımına ilişkin sınav ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ajansa 1'er iç denetçi ve destek personeli ile 4 uzman olmak üzere 6 personel alınacak.
İlan için başvurular 5-20 Aralık'ta "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek.
Ajansın Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarihi Genel Sekreterlikçe ilan edilecek.
Etiketler: İstihdamSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 09:11
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