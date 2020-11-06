Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van'ın güneyinin, Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Yağışlar hafta sonu etkisini kaybedecek

Yağışlar, yarın Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın doğusunda etkili olacak. Pazar gününden itibaren ise yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç Anadolu, Ege Bölgesi'nin doğusu ile Batı Karadeniz'de sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güney ve iç kesimlerde sıcaklık artacak

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağış beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu geçeceği, rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklığının 22 derece, en düşük sıcaklığın 15 derece civarında olması bekleniyor.

Deprem bölgesinde hafta sonu da yağış beklenmezken, hava sıcaklığının en düşük 10 en yüksek 22 derece civarında olması bekleniyor.



