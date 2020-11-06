Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, TEM ile Siber Daire Başkanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanması içerisinde sözde sorumlu oldukları tespit edilen, 29’u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 37 ilde, şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.