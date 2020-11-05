İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin soruşturma kapsamında aralarında müteahhitlerin de olduğu 9 şüpheli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh ceza hâkimliği 7 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.