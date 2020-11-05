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İzmir depremi soruşturması: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin soruşturma kapsamında aralarında müteahhitlerin de olduğu 9 şüpheli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sulh ceza hâkimliği 7 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 22:42
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