Haber Giriş: Kaynak: İHA
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: İHA]
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını yakından izlemek için yağışın etkili olduğu alanlara gitti.
Palandöken Dağı'nda zaman zaman etkisini göstermeye devam eden kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Sıcaklık 3 dereceyi gösterdi
İl merkezinde yağmur devam ederken, Palandöken'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürdü.
Bazı vatandaşlar yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle oluşan manzarada fotoğraf çektirmek için Palandöken’e çıkarken, şehir merkezinde termometreler ise 3 dereceyi gösterdi.
Havaların soğuması ile birlikte evlerde soba ve kaloriferler de yakılmaya başlandı.
Etiketler: Kar YağışıSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 09:20
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