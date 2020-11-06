Palandöken Dağı'nda zaman zaman etkisini göstermeye devam eden kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Sıcaklık 3 dereceyi gösterdi

İl merkezinde yağmur devam ederken, Palandöken'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini sürdürdü.

Bazı vatandaşlar yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle oluşan manzarada fotoğraf çektirmek için Palandöken’e çıkarken, şehir merkezinde termometreler ise 3 dereceyi gösterdi.

Havaların soğuması ile birlikte evlerde soba ve kaloriferler de yakılmaya başlandı.