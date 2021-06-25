Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporlarına göre Bylock kullandıkları tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.