Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporlarına göre Bylock kullandıkları tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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