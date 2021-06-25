Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
Edirne merkezli 9 ilde FETÖ'nün "gizli yapılanması" soruşturmasında 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele FETÖ
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