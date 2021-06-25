Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgenin doğusunda çok bulutlu havanın olacağı belirtilirken İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.
Rüzgarın genellikle hafif, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Meteoroloji Sağanak
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