Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda çok bulutlu havanın olacağı belirtilirken İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle hafif, zaman zaman da orta kuvvette esmesi bekleniyor.