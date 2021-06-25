Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 08:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da organize suç örgütüne "şafak" baskını
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara zırhlı araçlarla girerek güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Daha sonra özel harekat polisleri, koçbaşıyla kapıları kırarak, şahısların evlerine girdi.
[Fotoğraf: İHA]
Operasyonda yakalanan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
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