Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'da çevre yolunda emniyet şeridindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ankara Çevre Yolu'nun Samsun bağlantı kavşağında Fatih Ayyıldız'ın kullandığı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan ve şoförünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Hatice Ayyıldız, aynı araçta bulunan Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün çocuğu Miraç Altay Ayyıldız ise ağır yaralandı.
Kazanın ardından araçta sıkışan cesetler, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı Ayyıldız ise ambulansla Mamak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından tır şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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