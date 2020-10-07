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Ankara'da Estergon Kalesi'nde yangın
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Estergon Kalesi'ndeki bir restoranda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara Keçiören'de, ilçenin simge mekanlarından biri olan Estergon Kalesi'nde yangın çıktı.
Kalenin içindeki bir restoranda başlayan yangın sonrası alevler göğe yükseldi.
Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine geldi.
Yapılan başarılı çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Etiketler: keçiören Estergon kalesi ankaraSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 05:14
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