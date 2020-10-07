Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon: 19 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü MLKP’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Etiketler: terör örgütü mlkp istanbul operasyonSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 04:32
Son Haberler
- 04:40
- 05:14
- 03:24
- 02:58
- 04:25
Sıradaki Haber
Kocaeli'de COVID-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz