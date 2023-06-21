Ankara'da elektrik kesintisi

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması yapılması dolayısıyla 23 Mayıs Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerle ilgili şunlar kaydedildi:

"07.30 ile 08.00 saatleri arasında Eski Hükümet Caddesi, Dik Sokak, Mercanlı Sokak ve Milli Egemenlik Caddesi, 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şehir merkezi Çilingirler, Demirciler ve Develik sokakları, Dikiciler Caddesi, İhsan Yavaş Sokak ve Suluhan Sokak, 10.00-15.00 saatleri arasında ise Geyikpınar ve Kozalan köylerine enerji verilemeyecek."