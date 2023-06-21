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Türkiye
AA 21.06.2023 11:50

Ankara İtfaiyesi'nden bayram öncesi "yangın" uyarısı

Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı'nda mangal yakacak vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara İtfaiyesi'nden bayram öncesi "yangın" uyarısı

9 günlük Kurban Bayramı tatili için Ankara İtfaiyesince vatandaşların yangınlar ile göl ve göletlerde boğulma risklerine karşı tedbirli olunması istendi.

Kurban Bayramı tatilinde özellikle mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşların yangın riskine dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunan Ankara İtfaiyesi, 46 istasyon, 320 personel ve 264 araç ile kesintisiz mesai yapacak.

İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, Ankara dışına çıkacak vatandaşlardan ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterleri ile su ve doğalgaz gaz vanalarını kapatmalarını isteyerek, "Geçen yıl çok büyük yangınlar yaşadık. Özellikle mesire alanlarını kullanan vatandaşlarımız yangın riskine karşı piknik ateşleri konusundaki hassasiyetler bizim için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Dikkatsizliğin yangınlara neden olduğunu belirten Kurumlu, göl ve göletlerde yüzmenin yasak olduğunu da hatırlattı.

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Ankara İtfaiye Yangın Kurban Bayramı
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