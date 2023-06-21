Antalya merkezli "Yıldız" operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunca, müştekilerin internet üzerinden reşit olmayan bireylerle iletişim kurduğu iddiasıyla kendilerini avukat, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıldığı tespit üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 milyon 80 bin lira dolandırıcılık yapılmış

Antalya merkezli 10 ilde "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Batman, Adana, İstanbul, Diyarbakır'da belirlenen adreslere "Yıldız" operasyonu adıyla eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin 2 milyon 80 bin lira dolandırıcılık yaptığı öğrenilmişti.