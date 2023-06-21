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Türkiye
DHA 21.06.2023 11:31

İstanbul'da ilginç hırsızlık: Bisikleti bıraktı scooterı çaldı

İstanbul Sultangazi'de bisikletiyle sokakta yürüyen kişi, bina önündeki scooterin kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık şüphelisi bisikletini olay yerinde bırakarak, scooter ile sokaktan uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

19 Haziran Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde, elinde bisikletle yolda yürüyen kişi, kısa bir süre sonra sokağa girdi. Bir binanın önündeki elektrikli scooterı fark eden şüpheli, binaya doğru yöneldi.

Elindeki bisikleti bırakan kişi, bir süre merdivenlerde oturarak, oyalandı. Daha sonra yanındaki metal parça ile kilitli olan scooterın kilidini kırdı. Bisikleti binanın önüne bırakan şüpheli, yaklaşık 15 bin TL değerindeki scooterı alarak, kayıplara karıştı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bisikleti koruma altına aldı

Sabah evden çıkan Erkan Elmas, scooterin yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen Elmas, bir kişinin bisikletle sokağa geldiğini, scooterı çaldığını ve bisikleti bıraktığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan Elmas, bisikletin de çalıntı olabileceğini düşünerek koruma altına aldı.

Elmas, polise başvuracağını söyledi.

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