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Türkiye
AA 21.06.2023 11:12

Geçen yıl 65 yaş ve üstü kısıtlamasına takılan 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda

Suudi Arabistan makamlarının geçen yıl COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında uyguladığı 65 yaş ve üstü kısıtlamasına takılan 35 bin 27 hacı adayı bu yıl kutsal topraklara ulaştı.

Geçen yıl 65 yaş ve üstü kısıtlamasına takılan 35 bin 27 hacı adayı kutsal topraklarda
[Fotograf: AA]

Geçen yıl kısıtlı kontenjanla Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca giderken, 65 yaş ve üstü olan vatandaşlar salgın tedbirleri nedeniyle hac ibadetini yerine getiremedi.

Bu yıl tedbirlerin tamamen kaldırılmasıyla 83 bin 430 kişi hacca gitmeye hak kazanırken 65 yaş ve üstü hacı adayları ise kuraya dahil olmadan kontenjandan yararlandı.

Türkiye'den kutsal topraklara gelen 43 binden fazla 65 yaş ve üstü hacı adayının 35 bin 27'sini geçen yıl yaş kısıtlamasına takılanlar oluşturuyor.

"13 sene bekledim, sonra 65 yaş sınırı çıktı"

Hacı adaylarından yaptığı açıklamada, bu yıl hacca geldiği için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Geçen yıl bir ayla haccı kaçırdığını ifade eden Fidan, "Bir ayla haccı kaçırdığım için çok üzüldüm, 13 sene bekledim, sonra 65 yaş sınırı çıktı. Bu sene sınır kalktığı için memnun oldum, huzurum yerine geldi." dedi.

Eşinin kurada isminin çıkmasına rağmen hacca gitmediğini aktaran Fidan, yaş kısıtlamasının kaldırılmasıyla bu yıl eşiyle gelebilme imkanı bulduklarını söyledi.

Hikmet Yanık da bu yıl kutsal topraklara geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek "Çok güzel bir şey. Allah gelmeyenlere nasip etsin." ifadesini kullandı.

Mehmet Yılmaz da "Allah buraları görmek isteyen herkese nasip etsin. Buralar çok kutsal yerler, insan buralardan ayrılmak istemiyor. Çok güzel bir duygu. Buraları ancak gelip yaşayan bilir." değerlendirmesinde bulundu.

İdris Şeker de yaş kısıtlamasının kaldırılmasıyla hacca geldiğini söyleyerek "Bu, hacı olmamıza vesile olacak. Yakında hacı olacağız inşallah." diye konuştu.

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