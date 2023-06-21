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Türkiye
DHA 21.06.2023 10:44

Cinayet faili, 14 ay sonra bayram için evine gelince yakalandı

Adana’da geçen yıl iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Özkan Ak’ın cinayet şüphelisi Berkay Ekinci, olaydan 14 ay sonra kurban bayramı öncesi ailesini ziyaret etmek için evine gelince yakalandı.

Cinayet faili, 14 ay sonra bayram için evine gelince yakalandı
[Fotograf: DHA]

İfadesinde Özkan Ak'ın daha önceden mahalledeki bir berberin çırağına cinsel istismarda bulunduğunu, bundan dolayı aralarında husumet çıktığını öne süren Ekinci, tutuklandı.

3 Nisan 2022’de saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana gelen olayda husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İki tarafın da birbirlerine ateş açtığı kavgada, Özkan Ak sol koltuk altından, Selçuk A. ve Mazlum K. ise bacaklarından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Özkan Ak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet faili, 14 ay sonra bayram için evine gelince yakalandı

"Berber çırağını istismar etti" iddiası 

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özkan Ak’ın karşı gruptaki Berkay Ekinci tarafından vurulduğunu belirledi. Ekipler, Ekinci’nin geçen günlerde Kurban Bayramı öncesi Adana’da ailesini ziyaret etmek için kente giriş yaptığını tespit etti.

Ekinci, cinayetten 14 ay sonra evine gelince polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde Ak’ın daha önceden mahalledeki bir berberin çırağına cinsel istismarda bulunduğunu, bundan dolayı aralarında husumet çıktığını söyleyen Ekinci, adliyeye sevk edildi.

Ekinci, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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