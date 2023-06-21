ABD'li yapımcıyı dolandırdılar: Hukuk mücadelesinin detaylarına TRT Haber ulaştı

Arkadaş bulma sitesine girdi. Tanıştığı kişi hayatını altüst etti. Dolandırıcıların tuzağına düşen ABD'li kadın, 3 milyon dolar yani yaklaşık 70 milyon lirasını kaptırdı.

Film yapımcısı Lori Etta Taub'un hukuk mücadelesine dair tüm detaylara TRT Haber ulaştı.

Los Angeles'ta yaşayan ABD'li film yapımcısı, arkadaşlık sitesinde sohbet ettiği kişinin daha fazla para kazanma vaadine kapıldı.

ABD'li yapımcı 2 yıl boyunca dolandırıcılara para gönderdi

İsminin Alex Quin olduğunu ve İstanbul'da yaşadığını söylenen şebeke üyesine yönlendirildi ancak o isim sahteydi.

Dolandırıcılar şüphe çekmemek için çok sayıda kişinin banka hesabını kiraladı.

ABD'li yapımcı, 2 yıl boyunca dolandırıcılara toplam 3 milyon dolar gönderdi. Önce para kazandığını sandı ancak bir süre sonra şebeke, sinsi planını devreye soktu v iletişimi kesti.

18 şüpheliden 9'u yakalandı

Lori Etta Taub da soluğu Türkiye'de aldı. Yapımcının suç duyurusu üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 18 şüpheliden 9'u yakalandı, 5 zanlı tutuklandı.

Dosyadaki dekontlar titizlikle incelendi. Ele geçirilen telefonlar mercek altına alındı.

Şebekenin kiraladığı hesapların sahiplerine de yüzdelik verdiği anlaşıldı.

Şüphelilerin 7 banka hesabı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Parayı da her seferinde bizzat kendileri çekti.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 11'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dava devam ediyor.

Kamera: Hayrettin Kavi