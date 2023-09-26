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Türkiye
AA 26.09.2023 14:29

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yapılan çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı bir hacker grubunun, örgütle bağlantılı saldırı kolaylaştırma ağıyla irtibat halinde bulunduğu tespit edilen 4 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili Irak uyruklu 1 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Ankara DEAŞ Terörle Mücadele
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