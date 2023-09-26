Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.09.2023 13:34

Denizli'de dolandırıcılık operasyonu

Denizli'de sahte kimlikle bankalardan kredi çekerek dolandırıcılık yapan 13 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de dolandırıcılık operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adlarına sahte kimlik düzenledikleri kişiler ile bankaları dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 33 ilde yürütülen 89 soruşturma dosyasını inceleyerek belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi. Dijital verilere de el konuldu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Denizli Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Ankara’da 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
14:36
Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ihracat hedefi 20 milyar dolar
14:16
İspanya'da savcılık, şarkıcı Shakira'yı vergi kaçırmakla suçladı
14:14
AB en fazla dezenformasyonu X'te buldu
14:24
Bakan Bayraktar: Her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız
13:55
DEAŞ’ın ‘hacker’ yapılanmasına yönelik operasyon: 3 gözaltı
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı
FOTO FOKUS
Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ