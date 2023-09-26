Ankara’da 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Mamak’ta H.S., Y.A., E.A. ve Ç.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde polis ekipleri bilgi aldı. Şüphelilerin takibe alınması sonucu düzenlenen operasyonda H.S., Y.A., E.A. ve Ç.Ç. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 410 gram line kokain, 42 bin 230 adet sentetik ecza maddesi, 208 bin 700 TL nakit para ve 100 dolar ele geçirildi.

Operasyon sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu değerlendirildi.