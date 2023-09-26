Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.09.2023 12:06

Teröristlere eğitim vermek için görevlendirilen DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Başakşehir’de bir adrese yapılan baskında, örgüte eleman kazandırmaya yönelik eğitim vermek üzere görevlendirilen terörist yakalandı.

Emrah Kuş
Emrah Kuş
Teröristlere eğitim vermek için görevlendirilen DEAŞ'lı yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İstanbul'da bir şüpheliyi takibe aldı. Yabancı uyruklu zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Çatışma bölgeleri ile irtibatta bulunduğu, örgüte eleman kazandırmaya yönelik eğitim vermek üzere görevlendirildiği tespit edildi.

Bu tespitin ardından polis ekipleri harekete geçti ve operasyonun düğmesine bastı. Başakşehir’de bir adrese yapılan baskında DEAŞ’lı şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ETİKETLER
DEAŞ İstanbul Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan ordusu Hocalı'ya barış için girdi
12:57
ABD, Cook Adaları ve Niue ile diplomatik ilişkiler kurdu
12:56
Somali'deki operasyonda 70 Eş Şebab üyesi öldürüldü
12:45
Güney Kore'de Silahlı Kuvvetler Günü'nde 10 yıl sonra ilk defa geçit töreni yapıldı
12:35
ABD'den Polonya'ya ordusu için 2 milyar dolar kredi
12:31
Azerbaycan Karabağ'daki patlamanın ardından tüm imkanlarını seferber etti
Manisa'da üzümde hasat ve kurutma mesaisi sürüyor
Manisa'da üzümde hasat ve kurutma mesaisi sürüyor
FOTO FOKUS
Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ