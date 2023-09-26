Teröristlere eğitim vermek için görevlendirilen DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, İstanbul'da bir şüpheliyi takibe aldı. Yabancı uyruklu zanlının DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Çatışma bölgeleri ile irtibatta bulunduğu, örgüte eleman kazandırmaya yönelik eğitim vermek üzere görevlendirildiği tespit edildi.

Bu tespitin ardından polis ekipleri harekete geçti ve operasyonun düğmesine bastı. Başakşehir’de bir adrese yapılan baskında DEAŞ’lı şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.