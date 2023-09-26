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Türkiye
İHA 26.09.2023 11:48

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 212 adet ectasy, 206 adet sentetik ecza hapı, 6 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kannabionid, 3 gram esrar, kök kenevir ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden `uyuşturucu madde ticareti` suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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