Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 13:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Ankara’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 3'ü yabancı 4 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, şüphelilerden S.K.'yı saklandığı ikametteki bazanın içerisinde yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 18 bin 300 dolar ve 24 bin lira paraya el konuldu.
Operasyonda yakalanan Şüphelilerden R.C.’nin de 2014-2016 yılları arasında DEAŞ içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı ve silahlı faaliyet gösterirken hava saldırıları esnasında yaralandığı tespit edildi.
Şüpheliler ifade ve sorgu işlemleri için TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Ankara DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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