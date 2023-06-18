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Türkiye
AA 18.06.2023 12:10

Ankara'da böcek ilacı kaynaklı ölüm: Ölçümler devam ediyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki gün önce böcek ilacı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise etkilendiği apartmandaki kimyasal madde oranı tekrar ölçüldü.

Ankara'da böcek ilacı kaynaklı ölüm: Ölçümler devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, tamamen boşaltılan apartmandaki kimyasal madde oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.

Ölçüm sırasında KBRN ekiplerinin sağlık sorunu yaşama riskine karşı Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil ve polis ekipleri de bölgede hazır bulundu.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçüm işlemlerinin tamamlanmasından sonra binadan ayrıldı.

Apartmandaki kimyasal madde oranının hala yüksek olması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da böcek ilacından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Ne olmuştu?

Keçiören'de 16 Haziran Cuma, baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle ihbarda bulunan ailenin adresine sağlık ekipleri yönlendirilmişti.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayda, zehirlenme belirtisi gösteren 1'i ağır 10 kişi de tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, ilaçlama firması çalışanı iki kişi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklanmıştı.

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