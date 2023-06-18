İstanbul'da asayiş uygulaması: 525 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16 Haziran Cuma günü kent genelinde birinci aşamada 221 noktada 1886 personel, polis helikopteri ve 2 deniz limanı şube botu ile 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada ise 1828 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 149 bin 402 kişinin genel bilgi taraması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 525 şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı 163 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aramalarda 45 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 211 fişek, 3 kilo 616 gram uyuşturucu madde, 110 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 12 bin 290 lira ele geçirildi.

Denetimler sırasında 43 kişiye idari işlem uygulanırken, 18 bin 775 lira idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 443 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 19 bin 81 araç ve 605 motosiklet kontrol edilirken, 1062 araç ve motosiklet ile 44 sürücüye işlem yapıldı, 26 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 356 bin 466 lira para cezası kesildi.