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Türkiye
DHA 18.06.2023 10:56

Antalya'da tur midibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalimanına turist taşıyan tur midibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı. Nuri Okudan idaresindeki tur midibüsü hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 Rus turist yaralandı.

Antalya'da tur midibüsü tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ilıca Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

Alanya'dan Antalya Havalimanı'na yolcu taşıyan Nuri Okudan idaresindeki tur midibüsü, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada midibüsün sürücü koltuğunda sıkışan Nuri Okudan hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan 33 Rus turistten 5 turist yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat'taki hastanelere, diğer yolcular da araçlarla havalimanına götürüldü.

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