Kütahya'da otomobil önündeki araca çarptı: 9 yaralı

Dün gece Kütahya-Eskişehir kara yolu 7’nci kilometresinde, Abdülkadir Sağlam kullandığı otomobil ile önünde giden Mustafa Sarı idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Sabri Çağlın, Celil Ahmet Sağlam, Sefa Eşmen, Yaşar Ünlüoğlu, Servet Söğütdere, Mehmet Eldiven ve Yusuf Özen yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.