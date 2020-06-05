Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı ve ilçeye yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Demirci Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Çubuk Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasının 14 gün süreceği belirtilerek, "İlçemiz Demirci Mahallesi'nde görülen COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla adı geçen mahallede Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup mahalleye giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.