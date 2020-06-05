Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olan iller…
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu.Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde uygulanacak? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması...
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 05 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 ile 07 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller
05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Marketler açık mı?
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek
Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek.
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