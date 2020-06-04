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Yüksekova'da kalınlığı 2 metreyi bulan kar yığınları temizleniyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, haziran ayına rağmen kalınlığı 2 metreyi bulan kar yığınları, ekiplerin özverili çalışmalarıyla temizleniyor.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen yer yer kalınlığı 2 metreyi bulan karla mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor.
Yüksek rakımda bulunan vatandaşların hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmamaları için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Kepçe ile açılamayan yolu ekskavatör yardımıyla açan ekipler, kış aylarından beri gece gündüz demeden yüksek kesimlerdeki mücadelesini sürdürüyor.
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