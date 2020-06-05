İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 05 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 ile 07 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Bugün marketler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Hafta sonu marketler açık mı?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek

Marketlerin rutin çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.