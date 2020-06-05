Bugün marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler açık mı? Marketlerin çalışma saatleri...
Hafta sonu marketler açık mı? İçişleri Bakanlığı 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı. Peki, 5 Haziran’da marketler açık mı? Bugün marketler kaça kadar açık olacak? Ayrıntılar haberimizde…
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 05 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 ile 07 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.
Bugün marketler kaça kadar açık?
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
Hafta sonu marketler açık mı?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunabilecek
Marketlerin rutin çalışma saatleri
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor.
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