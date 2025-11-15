Çok Bulutlu 10.5ºC Ankara
AA 15.11.2025 12:48

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek program nedeniyle bazı yollar bugün saat 21.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 09.00'da düzenlenecek program nedeniyle, bugün saat 21.00'den sonra Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapalı olacak.

